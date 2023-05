A Roma è emergenza furti d'auto

AGI - "È emergenza furti d'auto a Roma: sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022". Lo denuncia all'AGI Marco Milani, segretario aggiunto romano del Sulpl, il Sindacato unitario lavoratori polizia locale di Roma Capitale.

E i ladri hanno anche raffinato le tecniche. "Ora dopo aver 'cannibalizzato' la vettura rubata nelle officine, lasciano la 'scocca', incatenandola ad un palo per consentirne lo scarico dal furgone ove era stata trasportata risparmiando così ai 'professionisti dello smontaggio', il lavoro di taglio e smaltimento del telaio", spiega Milani.

Per fare fronte all'emergenza, "è necessaria la presenza in pianta stabile in città di almeno 8.350 tra ufficiali ed agenti agenti in strada, così come previsto dalle normative vigenti. Ben venga il concorso per l'assunzione di nuovi colleghi, ma 800 sono ancora pochi, non sufficienti a garantire uno standard di sicurezza adeguato a una capitale europea come Roma".