A 93 anni ogni giorno un tuffo. Nonno Mario è l'idolo dei ragazzi

AGI - In Alto Adige, da oltre 90 anni terra di tuffatori tra Carlo e Klaus Dibiasi, la fuoriclasse Tania Cagnotto e 'l'adottato' Giorgio Cagnotto, c'è anche un tuffatore speciale che non gareggia ma è diventato un personaggio. Al lido di Merano, soprattutto per i ragazzini che lo applaudono, lo chiamano 'Nonno Mario'.

Lui è Mario Dal Farra, ha 93 anni, è meranese, nel periodo di apertura della struttura acquatica della sua città con cadenza quotidiana si tuffa dal trampolino da tre metri. Un 'allenamento' che svolge sia al mattino che al pomeriggio con qualsiasi condizione meteo.

© Andrea Pizzini - Merano Mario Dal Farra

Dal Farra, ex autista di tir, da 87 anni ha la passione dei tuffi. Nessun salto mortale carpiato o raggruppato, ma solo un tuffo teso e di testa. 'Scoperto' lo scorso anno da un videomaker meranese che ne ha immortalato le gesta, la novità di quest'anno è il regalo dell'abbonamento stagionale da parte della gestione della MeranArena.

'Nonno Mario' è già in azione - il Lido ha aperto pochi giorni fa - e lo sarà fino a metà settembre quando chiuderà i battenti. Nato nel 1930, Mario Dal Farra da quando aveva 5 anni frequenta il lido che si trova ai piedi delle montagne del Tessa.

La prima serie di tuffi alle ore 9,30 del mattino, poi l'altra nel pomeriggio. Ogni blocco sono 5-6 salti ma in totale possono arrivare anche a una ventina. I tuffi vengono preceduti da ginnastica e da alcune vasche di riscaldamento.

L'abbonamento è stato regalato anche alla moglie, Maria Pia Stringari, sei anni più giovane. Dal Farra quando lavorava poteva recarsi in piscina solo la domenica ma quando è sceso dai tir è diventato un assiduo frequentatore. Terminata la stagione tuffistica, i coniugi Dal Farra si preparano per l'attività sciistica sulle nevi di Merano 2000.