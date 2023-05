Frana sull'A1 a Sasso Marconi, 15 km coda sin direzione sud

AGI - Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo. Le squadre di Aspi attualmente sono impegnate in operazioni di ripristino della piena fruibilità del tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, dove si è verificato un importante smottamento - costantemente monitorato e attenzionato - dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia.

Attualmente il traffico transita su due corsie in direzione Firenze. Nel tratto si registrano 15 km di coda verso Firenze e 9 km in direzione Bologna. Al fine di ridurre la congestione in corrispondenza del nodo bolognese, i veicoli con massa oltre le 7,5 tonnellate che percorrono la A1 in direzione Bologna verranno obbligatoriamente deviati all'altezza di Parma lungo la A15 Parma - La Spezia da cui proseguire lungo la A12 in direzione Pisa e la A11 in direzione Firenze per poi reimmettersi in A1.

Percorso alternativo

Lo stesso percorso è consigliato ai veicoli leggeri che da Milano sono diretti verso Firenze/Roma. In alternativa, per chi proviene dal Nord - Ovest, è possibile seguire la A7 in direzione Genova, quindi la A12 verso Pisa, successivamente la A11 in direzione Firenze, per prendere poi la A1 verso Roma. Percorsi inversi per chi da Roma/Firenze è diretto verso Milano.

Riaperti tratti A14 tra Forlì e Cesena Nord

Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall'emergenza maltempo, grazie al lavoro delle squadre e al miglioramento meteo dell'ultima fase, è stato possibile riaprire il tratto compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e il tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Lo comunica Austostrade in una nota.

Restano chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona; tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna. Permane sulla A14 in direzione nord per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la S.S. 76 in direzione Fabriano/Perugia.

Percorso alternativo

Per gli utenti che, dal Nord sono diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia di percorrere la A14 fino alla Diramazione di Ravenna, prendere quindi la S.S. 16 "Adriatica" da cui raggiungere la E45 seguendo le indicazioni per Cesena, da cui rientrare in A14 alla stazione di Cesena Nord. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia è diretto verso Bologna.