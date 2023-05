L'alluvione non ferma The Boss, confermato il concerto di Springsteen a Ferrara

AGI - Il feroce maltempo di queste ore in Emilia Romagna, sembra non riuscire a fermare The Boss, nè la sua E Street Band e neppure la città di Ferrara. è tutto pronto per il concerto di domani sera di Bruce Springsteen, l'appuntamento è al parco Bassani, dove saranno in 50 mila ad assistere alla performance del Boss e della E Street Band, con una durata tra le 2 ore e 40 e le 3 ore, ma non si esclude che possa andare oltre. La tragica situazione del maltempo è in continua evoluzione, ma gli organizzatori per ora confermano la performance del rocker americano di domani.

La città di Ferrara è la prima tappa del tour in Italia, Bruce e la E Street Band arrivano da Parigi. Poi seguiranno quella al Circo Massimo, a Roma, domenica 21 maggio e quindi il 25 luglio all'autodromo di Monza - Prato della Gerascia che costituirà anche la chiusura del tour in Europa.

The Boss torna in Italia dopo 7 anni. Complessivamente sono stati venduti 180mila biglietti (50mila per Ferrara, 60mila per Roma, 70mila per Monza), tutti andati a ruba in poche ore. E il prezzo del biglietto di Ferrara è il più basso tra tutte le tappe di questo tour mondiale di Bruce e che in Italia è organizzato dalla Barley Arts. Sono arrivati in 200 dagli Stati Uniti per mettere in piedi tra sabato e lunedì il palco che ospiterà il concerto-evento.

Nel capoluogo emiliano, nella città degli Este, si lavora alacremente dal 2 maggio, specie sul fronte della viabilità, come hanno spiegato durante la conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi nel Ridotto del Teatro Comunale dal sindaco Alan Fabbri, dall'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli e da Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts e promoter di Springsteen in Italia.

"E' per noi un momento importante - aveva detto il sindaco - e che segna una data ben precisa per la storia di questa città. Si realizza un sogno e ringrazio anche i cittadini che abitano in quell'area che ospiterà il concerto per qualche sacrificio che dovranno sopportare in fatto di viabillità, ma si tratta di un evento importante per il nostro territorio".