Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna

AGI - Allerta rossa e arancione su varie zone dell'Emilia Romagna, gialla su altre otto regioni in questa seconda domenica di maggio in cui sono previste piogge e temporali su gran parte della penisola.

Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di locali temporali al Centro-Nord, in Campania, Foggiano e Sicilia orientale e dalla serata ci sarà un peggioramento in Sicilia e Calabria. La Protezione civile ha prorogato per la giornata di oggi l'allerta rossa per rischio idraulico sulle zone più colpite dell'Emila-Romagna, mentre allerta arancione è stata diramata su altri settori della regione sempre per rischio idraulico oltre che idrogeologico.

Allerta gialla, invece, su Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Molise e Umbria per rischio temporali e per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto e sempre dell'Emilia Romagna; infine per rischio idrogeologico su Umbria, Abruzzo, Molise e Veneto.

Le aree a rischio

Elevata criticità per rischio idraulico, allerta rossa: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idraulico/ allerta arancione: Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Moderata criticità per rischio idrogeologico/ allerta arancione: Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Le zone in allerta meteo gialla

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

La mattinata si presenta con cielo molto nuvoloso, con piogge in Piemonte, Emilia Romagna e regioni centrali; qualche precipitazione più isolata in Liguria, nelle Venezie e al Sud; parziali schiarite sulle Alpi, in Calabria e nelle Isole.