Due Pulitzer all'Associated Press per i servizi su Mariupol

AGI - L'agenzia statunitense Associated Press ha vinto due premi Pulitzer 2023, tra cui quello considerato il più importante di tutti, per la copertura della guerra in Ucraina. L'AP ha vinto il premio principale - Servizio pubblico - per il lavoro dei suoi giornalisti durante l'assedio della città di Mariupol e il premio Breaking News Photography per il lavoro dei suoi fotografi nelle prime settimane del conflitto. Nel primo caso, la giuria ha evidenziato il lavoro "coraggioso" svolto per raccontare "l'uccisione di civili durante l'invasione russa dell'Ucraina" da Mariupol: i giornalisti di AP erano sul posto quando la città è stata circondata e bombardata dalle forze russe. Il premio fotografico, invece, riconosce le "immagini uniche e urgenti" pubblicate dai fotografi di AP durante le prime settimane di guerra, comprese quelle dell'assedio di Mariupol.

La copertura della guerra in Ucraina è valsa anche un premio al New York Times, che ha vinto il Pulitzer per l'informazione internazionale, tra l'altro per un'indagine di otto mesi sull'omicidio di cittadini ucraini nella città di Bucha. Anche altri importanti media statunitensi sono stati premiati dalla giuria, tra cui The Wall Street Journal, per un documento investigativo sui conflitti di interesse nelle agenzie federali, il Washington Post, per l'informazione di un suo giornalista sulle restrizioni al diritto all'aborto o il Los Angeles Times per aver portato alla luce una conversazione privata tra leader politici della città californiana che facevano commenti razzisti.

Il Post ha vinto anche un premio per gli scritti del giornalista Eli Salow sulle persone colpite dalla pandemia, dalle dipendenze o dalla disuguaglianza, mentre il Los Angeles Times ha vinto anche un altro premio, nella sezione fotografia, per un reportage su una donna incinta e senzatetto. Tra i grandi vincitori c'è anche AL.com, un punto vendita digitale dell'Alabama che ha vinto due premi: uno per le rubriche sulla storia confederata dello stato e i suoi effetti oggi, e un altro per una serie di reportage sulle cattive pratiche di un corpo di polizia locale.

Il premio per l'informazione locale è stato condiviso con una giornalista del quotidiano Mississippi Today per la sua indagine sulla corruzione di un ex governatore.