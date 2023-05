Weekend di bel tempo, ma da lunedì piogge e temporali

AGI - Un anticiclone sul Mediterraneo centrale proteggerà l'Italia anche nel corso del primo weekend del mese. Non mancheranno comunque note di instabilità sia sabato che soprattutto domenica con piogge e temporali sparsi in particolare su Alpi e Appennino.

Temperature in aumento al di sopra delle medie ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +25 C sulle pianure. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova ondata di maltempo per la seconda settimana di maggio, quella che comincerà lunedì.

I principali modelli mostrano l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterrano centrale con piogge e temporali sparsi su diverse regioni, ad iniziare dal Centro-Nord.

Previsioni per oggi:

NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità presente sui rilievi alpini e appenninici con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge sparse su Alpi e Prealpi; nuvolosita' medio-alta in transito sui restanti settori.

CENTRO Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con possibili rovesci isolati, per lo più soleggiato altrove. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

SUD E ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni meteo per domenica:

NORD Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con locali piogge tra Piemonte e Lombardia. Instabilità in aumento nel pomeriggio su regioni di Nord-Ovest e settori alpini con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni su Alpi e alte pianure.

CENTRO Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con nuvolosità in transito e schiarite. Locali acquazzoni pomeridiani possibili sull'Appennino centrale. Tempo stabile ovunque in serata con nuvolosità alternata a spazi di sereno.

SUD E ISOLE Tempo stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento e deboli piogge in arrivo su Sardegna e Sicilia occidentale. Temperature minime stabili o in aumento su tutta la Penisola, massime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.