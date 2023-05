Tornano sole e caldo, ma la prossima settimana peggiora

AGI - Tornano il sole e il caldo sulla Penisola ma un nuovo peggioramento è previsto nella prossima settimana. Un promontorio anticiclonico rimonta sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo decisamente più stabili su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore, sole prevalente al centro-nord e qualche residuo temporale pomeridiano al sud. Tra venerdì e sabato un po' di instabilità pomeridiana interesserà soprattutto i settori alpini mentre sul resto della Penisiola ci saranno ampi spazi di sereno e temperature in rialzo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però l'arrivo di una nuova fase perturbata entro la prossima settimana: diversi modelli mostrano infatti una saccatura in transito sul Mediterraneo subito dopo il weekend, seguita da una perturbazione atlantica che potrebbe rinnovare condizioni di maltempo per diversi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature in transito sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni, maggiori addensamenti attesi sull'Abruzzo. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno, isolati piovaschi da instabilità sul basso Lazio. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest'ultima con fenomeni anche intensi, invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale lieve diminuzione, massime in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l'arco alpino, invariato altrove con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori alpini.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con sole prevalente e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sulle coste tirreniche. Temperature minime in lieve rialzo tra Sardegna e Liguria, stabili o in calo sul resto d'Italia, massime in generale aumento su tutta la Penisola.