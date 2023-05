Esonda il fiume Senio, un uomo viene travolto dalle acque in bici 

AGI - Un 80enne è morto questa mattina nel Ravennate, a Castel Bolognese, rimanendo travolto dalle acque del fiume Senio esondato. L'anziano, secondo quanto appreso, era in bicicletta e avrebbe percorso una strada chiusa. Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento. Nel paese sono in corso numerose emergenze a causa del maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna.