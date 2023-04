Bebe Vio derubata. L'appello al ladro: "Ridammi la tesi di laurea"

AGI - Appello via social di Bebe Vio, alla quale due giorni fa, in ristorante di Roma, hanno rubato una borsa con un pc che conteneva la tesi di laurea. "Buongiorno a tutti - è stato l'esordio della schermitrice azzurra - questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. Tra l'altro grazie a tutti perché ero appena tornata dal funerale di mio nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con un furto... Ma non me ne frega niente della borsa, né di tutto ciò che c'è dentro".

E ancora: "Potete tenervi tutto, i soldi e quello che c'è dentro. Ma per favore, dentro la borsa c'era il computer con la mia tesi. Scritta e finita in un file che si chiama 'JCU'. E io devo consegnare la tesi. Non solo, dentro ci sono anche tutti gli appunti di un'altra classe, quattro mesi di appunti. Se tu sei il ladro e mi stai vedendo, ti prego, mi puoi inviare il file con gli appunti e la tesi? Tieniti tutto ma ti prego ridammi queste cose perché sono in crisi nera e io mi devo laureare fra poco, non voglio non potermi laureare".