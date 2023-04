Picchiano e rapinano uno studente, quattro 17enni arrestati a Gallarate

AGI - Uno studente di 17 anni rapinato, 4 coetanei arrestati. Accade nella provincia di Varese, dove la polizia di Gallarate ha eseguito una misura cautelare emessa dal tribunale per i minorenni di Milano. I quattro ragazzi sono accusati di rapina e lesioni aggravate. Andranno in carcere e per un anno non potranno partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva. Il questore, visti anche i precedenti degli indagati, ha emesso un daspo "fuori contesto".

Sono stati altri studenti a raccontare quanto accaduto. Avevano assistito all'aggressione, ripresa anche dalle telecamere del circuito di videosorveglianza scolastico. Tutto è successo infatti all'uscita di un istituto scolastico di Gallarate. Un ragazzino esce da scuola per tornare a casa, sale su suo monopattino e improvvisamente si sente afferrare alle spalle per essere poi accerchiato dal gruppo.

Il branco smascherato dagli studenti

Il branco lo insulta, lo spintona, lo picchia e lo deruba dei soldi che aveva, per poi continuare a deriderlo e picchiarlo, fino a lasciarlo solo a terra con un trauma facciale e diverse fratture. Il ragazzino viene soccorso e portato in ospedale, dove rimedia una prognosi di venti giorni. La madre del 17enne presente una denuncia, ma c'è anche l'informativa di una pattuglia di vigilanza dell'istituto scolastico che riferisce quanto accaduto alla polizia.

Partono le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano e i 4 responsabili vengono identificati. Sono stati già coinvolti in episodi analoghi, ma non hanno mai ricevuto denunce dalle loro vittime, frenate da eventuali ritorsioni. Uno del branco dovrà anche rispondere di una rapina avvenuta nel novembre scorso a Busto Arsizio del tutto analoga a quella attuale. In quel caso un altro ragazzino fu preso alle spalle, fatto cadere e bloccato a terra di spalle per essere derubato del portafoglio. La baby gang andrà nell'istituto penitenziale minorile di Roma.