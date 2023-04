Dove bisogna usare ancora la mascherina

AGI - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato l'ordinanza che obbliga all'uso delle mascherine contro il Covid 19 per entrare nei reparti saniatri degli ospedali che "ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie".

Resta l'uso per gli "utenti e i visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti".