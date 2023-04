Naufragio a largo di Lampedusa: un morto e 20 dispersi

AGI - Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo in seguito al naufragio di un barchino di 7 metri in area Sar italiana. Venti i dispersi. I superstiti e la salma sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che li ha portati a Lampedusa. Proseguono le ricerche di eventuali dispersi da parte di Capitaneria di porto e Guardia di finanza.

I superstiti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca, secondo le prime informazioni, sarebbe partita alle 21 di sabato da Sfax, in Tunisia. Del gruppo fanno parte persone del Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan. Avrebbero pagato da 500 a 600 euro per la tragica traversata.

Oltre 800 in 24h a Lampedusa, nell'hotspot in 1.100

Durante la notte sono approdati in 179. In tutto sono 21 gli sbarchi con un totale di 819 persone arrivate in 24 ore dopo uno stop di quattro giorni per le condizioni del mare. Tutti i migranti sbarcati sono stati portati