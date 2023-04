Meteo ancora instabile, ma la primavera è in arrivo

AGI - Il transito di una goccia fredda sull'Europa centrale porta correnti umide sul Mediterraneo centrale che sono la causa dell'instabilità sull'Italia. La giornata di oggi vedrà molte nuvole in transito al Nord con piogge e temporali sparsi. Fenomeni a sviluppo pomeridiano anche sulle zone interne del Centro-Sud con sconfinamenti verso i settori adriatici. Miglioramento meteo atteso per il weekend grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico mentre per il ponte del 25 aprile gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un veloce peggioramento. La tendenza che si prospetta comunque per la fine di aprile secondo i principali modelli è all'insegna di una maggiore stabilità. Un promontorio di matrice africana dovrebbe portare anche clima molto più mite proprio negli ultimi giorni del mese.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro-orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi dai 1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi; più asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste Adriatiche.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare sui settori costieri, soleggiato sulle zone interne. Al pomeriggio instabilità su tutti i settori, maggiori spazi di sereno sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità sulle regioni Adriatiche e qualche pioggia a sud della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con residue precipitazioni sul Molise. Temperature minime stazionarie; massime in diminuzione al centro-nord, ed in aumento al sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve oltre i 1800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali, asciutto altrove. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sull'Appennino abruzzese.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti disturbi nuvolosi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne peninsulari, per lo più invariato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori adriatici. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l'Italia.