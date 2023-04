Nuovi sbarchi a Lampedusa. Un barchino si ribalta, un morto

AGI - Cinque nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove nella notte sono approdati in 242 portando così a oltre 400 il totale nelle ultime 24 ore. Durante le operazioni di soccorso di 56 persone, il barchino su cui viaggiavano si è ribaltato: un migrante è morto, un bimbo è stato condotto al Poliambulatorio ed è ritenuto fuori pericolo.

Quarantatré, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell'assetto Frontex. Il barchino in ferro che li trasportava è stato lasciato alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell'isola. La Capitaneria di porto ha, invece, soccorso i tre natanti con 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori) migranti. Nell'hotspot ci sono 640 persone a fronte di una capienza di 400. In mattinata il trasferimento di 127 migranti.

Coste tunisine

Naufragio davanti alle coste tunisine, al largo di Kerkennah. Quindici i dispersi, secondo quanto riferiscono alcune fonti tra i soccorritori; mentre quattro migranti sono stati tratti in salvo da un peschereccio. Le vittime sarebbero tutte tunisine. In corso le ricerche. La tragedia sarebbe avvenuta nella notte tra lunedi' e martedi'. Intanto Alarm phone e' stata contattata da un gommone con 100 persone a bordo: "Stanno imbarcando acqua e la Guardia costiera libica non risponde alle richieste di soccorso".