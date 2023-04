Scossa di terremoto in Umbria, nessun crollo ma tanta paura

AGI - Nuova scossa di terremoto in Umbria, precisamente nella zona di Umbertide, epicentro del sisma del 9 marzo scorso.

Secondo una prima rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa ha avuto magnitudo 3.3 ed è avvenuta a una profondità di nove chilometri.

La scossa è stata chiaramente distinta dalla popolazione. Evacuate le scuole per le quali il Comune di Umbertide ha disposto in via precauzionale la chiusura per oggi e domani. Non si sono registrati crolli.