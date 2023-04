Sangiuliano: "La cucina italiana diventerà patrimonio Unesco"

AGI - "La cucina italiana diventerà patrimonio Unesco. Abbiamo inoltrato tutte le domande secondo le procedure prescritte". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a 'Mattino Cinque News' su Canale 5.

"Arriveremo anche a una normativa generale che snellisca le risposte delle soprintendenze. Stiamo predisponendo una norma", ha proseguito il ministro, sottolineando che le soprintendenze "svolgono un lavoro importante, perché la Costituzione ci impegna a una tutela. Ma c'è anche un interesse socio-economico" affinché "il Paese si modernizzi e si sviluppi", ha aggiunto.

"Conservare e preservare, come ci impone l'articolo 9 della Costituzione, il nostro patrimonio costa tantissimo. Quindi è bene che noi cominciamo, moderatamente, a far pagare le nostre bellezze", ha proseguito Sangiuliano, "il Pantheon è il sito museale più visitato in Italia, circa 9 milioni di visitatori. Abbiamo fatto un accordo con la Curia di Roma, cui riconosciamo il 30% degli introiti: "Il resto con un biglietto molto limitato, appena 5 euro, lo incameriamo e lo destiniamo alla cura e alla tutela del bene", ha ricordato Sangiuliano.