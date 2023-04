La vicenda che ha portato La7 a sospendere il programma di Giletti

AGI - Bocche cucite a La7 all'indomani della decisione di sospendere anticipatamente il programma "Non è l'Arena" di Massimo Giletti alla sua sesta edizione sulla rete di Urbano Cairo. Dopo la nota fatta circolare giovedì, con la quale si sottolineava che Giletti "rimane a disposizione dell'Azienda", La7 non intende ritornare, al momento, sull'argomento.

Il programma di Giletti è finito nel centro delle polemiche per le ospitate di Salvatore Baiardo, l'ex gelataio già condannato per favoreggiamento dei fratelli stragisti della mafia Graviano. È stato lo stesso Baiardo, sempre giovedì, a confermare al quotidiano Domani i pagamenti ricevuti per la sua partecipazione al programma di La7 non parlando però di cifre: "Mi hanno pagato alcuni gettoni di presenza, ma tutto è stato fatturato, è tutto regolare, nessun pagamento è avvenuto in nero. I miei rapporti con Giletti si sono incrinati per altre questioni". Baiardo lo scorso novembre intervistato proprio da Massimo Giletti aveva 'predetto' l'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro parlando di una grave malattia che lo aveva colpito.

"Ne scoprirete delle belle..."

E anche sulla chiusura del programma di Giletti l'ex gelataio sembra aver anticipato gli eventi con una sua diretta su Tik Tok di circa 10 minuti da Palermo trasmessa alcune ore prima che circolasse la notizia della sospensione del programma. "Ho abbandonato un po' La7, adesso ci sono delle nuove iniziative con nuove tv, non sono piu' a La7", racconta in diretta Baiardo e poi annuncia "ne scoprirete delle belle" e rivela di essere stato sottoposto nei giorni precedenti un interrogatorio proprio a Palermo sostenendo di aver scoperto cose "talmente assurde" che, annuncia, "le aggiungerò al mio libro che è in chiusura".

Intanto dopo la smentita di Giletti di aver subito nella sua abitazione perquisizioni da parte della Dia, questa mattina è arrivata un'altra smentita del direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, circa suoi presunti incontri con il conduttore di La7. C'è stato solo "un breve scambio di saluti con il giornalista di La7 nel pomeriggio del 10 gennaio 2023 in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma Mixer tenutasi presso la sala A di via Asiago, sede di Rai Radio", ha precisato.