Valanga in Valle d'Aosta, dispersi tre ragazzi

AGI - Tre allievi di un corso di scialpinismo risultano dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nella zona Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso per guide alpine, 49 anni, residente in Valle d'Aosta, è stato portato in pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi.

I tre allievi sono stati coinvolti dal distacco, avvenuto intorno alle 14. I soccorritori hanno raggiunto il posto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentono l'utilizzo dell'elicottero.

Diversi i tentativi di avvicinamento in elicottero alla zona segnalata, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impossibile ogni operazione.

Le squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso alpino della Guardia di finanza sono state trasportate sopra il rifugio Benevolo (a quota 2.300 metri) e stanno procedendo via terra verso il luogo segnalato da alcuni scialpinisti.