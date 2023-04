I siti monumentali italiani più visitati a Pasqua e Pasquetta

Il messaggio di Francesco che introduce la benedizione Urbi et Orbi: "Sia pace in Ucraina". Poi la preoccupazione per i recenti attacchi in Medio Oriente e l'invito a riprendere il "dialogo tra israeliani e palestinesi". Bagno di folla per il Pontefice a San Pietro, 100mila fedeli in piazza. Conclusa la celebrazione della Messa di Pasqua. Con il Santo Padre hanno concelebrato il rito 32 cardinali, 15 vescovi e 300 sacerdoti. Mattarella al Pontefice: "I suoi appelli richiamano al dialogo chi governa".