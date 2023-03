Piogge e temporali nel fine settimana, torna il freddo

AGI - Con l'arrivo del primo weekend di aprile peggioramento meteo confermato sull'Italia dove una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali diffusi specie nella giornata di domenica.



La prossima settimana inizierà con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì e mercoledì temperature al di sotto delle medie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi, specie settori orientali dell'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque una settimana santa con tempo instabile e clima piuttosto freddo per il periodo. Difficile invece al momento sbilanciarsi per il weekend di Pasqua.

Previsioni meteo per oggi

Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con fenomeni soprattutto lungo l'arco alpini con neve a quote medio-alte. Al pomeriggio piogge in sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata residue precipitazioni tra Emilia Romagna e Triveneto, variabilità asciutta altrove.

Centro: Al mattino molta nuvolosità su tutti i settori con maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata locali piogge tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta sulle altre regioni.

Sud e Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in leggero aumento, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Nord: Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali e Triveneto, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni tra Veneto e Friuli. Neve fino a 1400-1700 metri sulle Alpi.

Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, con neve dai 1700-1800 metri tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo nuovamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud e Isole: Al mattino possibili pioviggini lungo le coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulla Sicilia, tempo per lo più invariato altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge sulle Isole Maggiori. Temperature minime in rialzo al centro-sud, in lieve diminuzione al nord; massime in aumento al nord Italia, ed in calo al centro-sud.