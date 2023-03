C'è ancora sole ma aprile porterà freddo e maltempo

AGI - Torna il sole su gran parte dell'Italia grazie all'allontanamento verso est della saccatura depressionaria e alla rimonta dell'alta pressione sui settori occidentali del continente: gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo più stabili e temperature in generale rialzo ma "con aprile potrebbero tornare freddo e maltempo".

Secondo il Centro Meteo Italiano, infatti, "è ancora presto per scendere nei dettagli ma una perturbazione seguita da aria più fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo già nel primo weekend del mese. Tempo in peggioramento tra sabato e domenica con temperature in calo e possibilità di neve su Alpi e Appennino".

Previsioni meteo per oggi

Al nord: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche innocuo addensamento sull'Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Umbria. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

Al sud e sulle isole: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari; isolate nevicate sull'Appennino Calabro dai 1300 metri, sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno; cieli poco nuvolosi sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord: Sia al mattino che al pomeriggio tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, nubi basse sulla Liguria con possibili pioviggini e isolati fenomeni sulle Alpi ma con neve a quote medio-alte. In serata ancora addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria con possibili deboli piogge, asciutto altrove ma con velature anche compatte in transito.

Al centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e velature anche compatte in transito. In serata ancora tempo del tutto stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo foschie e nubi basse tra Toscana e Umbria.

Al sud e sulle isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo ma con molte velature in transito sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud e sulle isole maggiori, massime in lieve diminuzione su medio e basso versante tirrenico e Sicilia e in rialzo sul resto d'Italia.