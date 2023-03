Bambino di quattro anni investito e ucciso da un trattore a Pescara

AGI - Tragedia a Pescara, dove nel pomeriggio un bimbo di 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore. Stando alle prime informazioni dei soccorritori, il mezzo era guidato dal padre.

L'incidente è accaduto in strada del Palazzo, in una zona di campagna, in collina, a Pescara nord. Nel terreno adiacente all'abitazione, si vede il trattore mentre a terra c'è una bici.

Secondo le prime informazioni, il bimbo era in bicicletta, quando è stato travolto dal trattore. Probabilmente il padre, dopo l'incidente, lo ha preso in braccio e spostato a pochi metri di distanza, davanti a una rimessa, nel disperato tentativo di soccorrerlo. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.