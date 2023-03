Anarchici in corteo a Venezia. La città blindata

AGI - Da Campo Santa Margherita si è spostata in zona Frari la manifestazione degli anarchici, arrivati a Venezia. Il corteo non autorizzato, seguito passo passo dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa si è fermato davanti alla basilica dei Frari, dove gli attivisti hanno esposto uno striscione con scritto “stragista è lo Stato”

Nella città lagunare c'è tensione già dalle prime ore del giorno con le forze di polizia schierate da un imponente dispositivo di sicurezza che coinvolge carabinieri, polizia di Stato, municipale e agenti in borghese.

Per controllare l'arrivo degli anarchici a piazzale Roma, principale hub di accesso alla città, c'erano una decina di camionette e centinaia di agenti pronti con la tenuta antisommossa.

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi

© Tomaso Borzomì - Agi Fullscreen

Presente anche la consueta camionetta dell'esercito italiano che presidia costantemente l'area. Le forze dell'ordine sono state schierate anche nelle vie di accesso periferiche alla città, come il varco portuale di Sant'Andrea. Anche all'imbocco del ponte della Libertà, unico punto di entrata a Venezia oltre all'acqua, c'era un posto di blocco con sei veicoli di polizia e carabinieri che verificavano già da ieri chi si dirigesse verso piazzale Roma. I negozianti di campo Santa Margherita, dove potrebbe esser "tollerato" l'arrivo degli anarchici, hanno già chiuso le saracinesche.

© Tomaso Borzomì - Agi

A Campo Santa Margherita a Venezia, il luogo dove inizialmente era previsto l'arrivo degli anarchici, è deserto. La sensazione è di quelle vissute durante il covid, con un'area solitamente viva e piena di gente, tra cui bambini, invece completamente vuota.

Le saracinesche dei bar sono tirate giù e addirittura c'è chi è arrivato a sprangare con tavole di legno il proprio locale, a difesa delle vetrate. I timori sono alti, tensione si respira davanti alla stazione Santa Lucia, dove sono arrivati alcuni anarchici, per ora circa 200 quelli attesi a difesa Juan Antonio Sorreche Fernandez, militante spagnolo condannato per un attentato dinamitardo. Ad attenderli, circa 700 agenti diffusi tra le principali vie di accesso alla città, mentre sull'area si sentono sorvolare gli elicotteri.