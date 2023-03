Matteo Salvini a Palermo per il processo Open Arms

AGI - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per l'udienza del processo Open Arms che lo vede imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere lasciato sulla nave spagnola della ong 147 migranti nell'agosto 2019.

Con il ministro alle Infrastrutture e vicepremier, che all'epoca dei fatti era titolare del Viminale, il suo avvocato Giulia Bongiorno.

©

LORENZO DI COLA / NURPHOTO VIA AFP Il leader della Lega, Matteo Salvini

Sono attese le testimonianze del fondatore della ong spagnola Oscar Camps; Stefano Oliva Andrea Pellegrino; Maurizio Palmese (consulente della difesa), Massimo Finelli (consulente della difesa), Renato Magazzù (consulente pm), Dario Megna (consulente pm), Vittorio Alessandro (consulente parte civile).