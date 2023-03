Una donna è stata trovata morta in fondo a un pozzo nel Vercellese

AGI- Una donna di 75 anni è stata trovata morta in un pozzo ad alcune centinaia di metri dal centro abitato di Crescentino, al confine con il territorio comunale di Verrua Savoia, in provincia di Vercelli. La donna è stata trovata nella serata di ieri da alcuni parenti in una zona di campagna.

Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio, quando era stato lanciato l'allarme, non vedendola rientrare a casa. Il pozzo si trova in una zona limitrofa ad alcune serre, ed era asciutto: è quindi probabile che la donna sia morta per la violenza della caduta. Il corpo è stato estratto dai Vigili del Fuoco dopo il nullaosta del medico legale, intervenuto, insieme ai soccorritori del 118, sul luogo della tragedia. Ora le indagini dovranno accertare come sono accaduti i fatti.