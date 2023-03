Sole e temperature in rialzo, da lunedì è primavera

AGI - Weekend con condizioni meteo stabili su tutta la Penisola. Nei prossimi giorni, spiega il Centro Meteo Italiano, assisteremo anche a un aumento delle temperature con valori che si porteranno di qualche grado sopra le medie del periodo. Sole prevalente ma anche nuvolosità in transito specie dalla giornata di domani. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano ancora un vasto campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana, da valutare pero' qualche disturbo che alcuni modelli ipotizzano a causa del transito di piccole gocce d'aria fredda in quota.

La prossima settimana è quella in cui l'inverno cede definitivamente il posto alla primavera: la stagione meteorologica è terminata già il 28 febbraio e con il weekend terminerà anche quella astronomica.

Lunedì sarà infatti il giorno dell'equinozio di primavera. La tendenza meteo per l'ultima decade di marzo non vede particolari ondate di freddo per il Mediterraneo tuttavia dovrebbe rimanere una certa alternanza tra piogge e pause asciutte che è tipicamente primaverile. Non si può poi escludere a priori qualche episodio di freddo tardivo, perché no anche importante, nei mesi di aprile e maggio.

Per la giornata di oggi è previsto un tempo prevalentemente soleggiato con un aumento di nuvole alte, per lo più velature sottili. Nella giornata di domenica una debole perturbazione potrebbe portare qualche precipitazione nelle Alpi occidentali e tra Levante ligure, Emilia, Toscana e Sardegna. Lunedì il sistema nuvoloso raggiungerà le Isole maggiori, con piogge pero' scarse o del tutto assenti.