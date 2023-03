Il mistero del 30enne italiano morto in Cina. L'appello della madre sui social

AGI - Non si conoscono le cause della morte di un giovane di Martina Franca (Taranto), Marcello Vinci, trentenne, avvenuta in Cina, a Shanghai. A dare l'allarme è stata la madre del giovane che risiede in Puglia. La donna è stata raggiunta da una telefonata che l'ha informata del decesso del figlio.

Per capire cosa gli sia successo, la madre, con un post sui social, ha chiesto informazioni agli amici eventualmente in contatto con Marcello Vinci fra il 5 ed il 6 marzo, "informazioni che potrebbero essere di gran aiuto alle indagini", scrive la donna. "Chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio" posta Angela Berni.

Marcello Vinci, alcuni anni fa, si era laureato all'istituto di studi internazionali con una tesi sulla Cina che veste made in Italy. Sui social si diffondono intanto gli appelli a sostegno della famiglia: "Chiunque può e sa qualcosa, si faccia immediatamente sentire".