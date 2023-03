"Il boom degli sbarchi è parte della strategia della Wagner"

AGI - Anche la Brigata Wagner dietro il boom degli sbarchi. A lanciare l'allarme, nel giro di poche ore, sono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto. "Qualche preoccupazione l'abbiamo - dice Tajani dopo un incontro in Israele con il premier Benjamin Netanyahu - anche perché molti immigrati arrivano da aree controllate dalla truppe di Wagner, non vorrei ci fosse anche un tentativo di spingere i migranti verso l'Italia".

“Mi sembra che ormai si possa affermare - rilancia Crosetto in una nota - che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni Paesi africani". "Ue, Nato e Occidente - continua - cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Dovrebbero inoltre prendere atto che l’immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i Paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geostrategiche".

Concetto ribadito in risposta ai commenti del deputato di Avs e co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli: "Non sarei mai così superficiale - sottolinea il ministro - da pensare che il fenomeno dell’immigrazione di massa dall’Africa verso tutti gli Stati Ue del Mediterraneo, Italia in prima fila, possa dipendere solo da una strategia di guerra ibrida. Ho invece detto e continuo a ritenere che, al problema migratorio, che ha cause antiche e complesse e che provoca anche terribili tragedie si è aggiunta una ulteriore spinta. Spinta che fa parte di una strategia di guerra ibrida portata avanti anche da soggetti come la divisione Wagner".

"Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei migranti, non ce ne preoccupiamo", risponde il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. A riferirlo è il sito web della Reuters, secondo cui Prigozhin ha poi insultato Crosetto, sollecitandolo a prestare attenzione al proprio Paese.