Tari ridotta ai negozi che rinunciano alle slot machine 

AGI - Le tariffe della tassa sui rifiuti si riducono per quelle attività che tolgono le slot machine, ma anche per chi, quest'anno, avrà un figlio o decide di aprire una nuova impresa. Accade a Pellezzano, Comune del Salernitano a poca distanza dal capoluogo, dove il Consiglio comunale ha deliberato una serie di sconti della Tari, attraverso una modifica al regolamento, con l'obiettivo di sostenere la natalità, di incentivare la nascita di nuove aziende e di contrastare la ludopatia. Quattro sono le agevolazioni previste.

La prima è una riduzione del 25% della Tari per quei nuclei familiari nei quali, nel 2023, vi è un nuovo nato. Ad esempio, nel 2022, sono state 92 e, nel 2021, 74 le famiglie in cui è venuto alla luce un bimbo o una bimba. La seconda diminuzione, pari al 50% della Tari per un anno, è prevista per numerose tipologie di attività commerciali o produttive che decidono di investire e aprire una nuova attività o una nuova sede sul territorio comunale.

La riduzione del 10% della Tari è prevista, poi, per quelle attività che disinstallano le slot machine o altri congegni elettronici nei locali, ma anche per chi, pur potendolo fare in base al proprio codice Ateco, sceglie di non installare le 'macchinettè. Queste attività esporranno, poi, la vetrofania con la dicitura 'free slot'.

Infine, una riduzione tariffaria di 5 centesimi per ogni chilogrammo di alimento donato a enti del terzo settore che lo riutilizzano per ragioni caritatevoli. In questo caso, la riduzione riguarderà soggetti che operano nel campo della produzione e distribuzione di generi alimentari. "Questa misura - sottolinea all'AGI il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - è stata possibile adottarla perchè stiamo facendo un buon contrasto all'evasione. Sul ruolo 2022, abbiamo un'evasione di solo il 25%, che dovremmo abbattere ancor di più ora che partiranno gli avvisi".

Il primo cittadino evidenzia, inoltre, che "la riduzione della Tari vuole essere anche un incentivo perchè siamo arrivati a una raccolta differenziata quasi dell'80%, ma anche perchè si sta facendo un buon lavoro di recupero credito sui grossi evasori, ma anche su chi non pagava proprio la Tari".

Nel comune di Pellezzano, resta confermata la riduzione del 30% per i nuclei familiari con Isee inferiore a 8.265,50 euro; del 30% per quei nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992; fino al 30% per le utenze domestiche ubicate nelle zone periferiche della città o in case sparse, che dimostrino di provvedere in maniera autonoma allo smaltimento dei rifiuti in proprio mediante compostaggio domestico.