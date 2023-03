Domenica di primavera ma in settimana tornano le piogge 

AGI - Domenica all'insegna del bel tempo e di temperature primaverili su quasi tutta l'Italia con la sola eccezione di qualche rovescio su Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Il primo weekend di marzo ha portato un miglioramento del meteo con la colonnina di mercurio in sensibile aumento con punte di 17-18 gradi.

La nuova settimana potrebbe portare però almeno due fasi perturbate, secondo quanto riferisce il Centro Meteo Italiano, con vento, qualche pioggia e alcune nevicate sulle Alpi. Da venerdì 10 marzo si dovrebbe però rinforzare l'anticiclone che, accompagnato da temperature più miti, potrebbe accentuare il problema della siccità.

PREVISIONI METEO PER OGGI:



AL NORD

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli prevalentemente sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Addensamenti in transito dalla serata ma sempre con tempo asciutto, locali piogge solo sulla Liguria.



AL CENTRO

Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma con locali fenomeni solo sull'alta Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino al Sud con locali piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sulla Sicilia e più localmente su Salento e Calabria meridionale. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla sera. Temperature minime in lieve diminuzione, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.







Red/Sar