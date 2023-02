Il Milan è interessato a realizzare uno stadio nell'area Ippodromo

AGI - "L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan, pero' oggi, ufficialmente, il Milan ha comunicato che c'è un interesse formale sull'area della Maura". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, a margine di un incontro convocato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Serviranno "due-tre settimane perché il Milan possa fare le sue analisi sull'area e tornare da noi e dall'amministrazione comunale con una risposta".

"Qualora il Milan andasse alla Maura, noi abbiamo un piano B alternativo che è in un'altra area, e non a San Siro". L'ha annunciato l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, a margine di un incontro convocato a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Milan Paolo Scaroni.

"L'area è stata identificata ma non possiamo fare disclosure, perché c'è un piano di confidenzialita' da rispettare". Comunque, il sito individuato "è fuori dall'area del comune di Milano". "In questo momento assolutamente no", ha aggiunto l'amministratore delegato, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'ipotesi di restare da soli al Meazza. "L'opzione è San Siro assieme al Milan".