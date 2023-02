Rigopiano: attesa per la sentenza sulla valanga che provocò 29 vittime

AGI - Si è ritirato in camera di consiglio il gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, per la sentenza del processo con rito abbreviato in merito alla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto sei anni fa, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò 29 morti. Dopo l'appello degli imputati, 29 più una società, e 120 parti civili, uno dei difensori che, secondo programma sarebbe dovuto intervenire per una replica, ha rinunciato a prendere la parola. La sentenza è attesa per le 16 e 30.

Gli unici imputati presenti in aula al momento dell'appello sono Giulio Honorati, l'ex comandante della polizia provinciale di Pescara per il quale l'accusa ha chiesto 4 anni di reclusione, e Paolo Del Rosso, imprenditore, per il quale i pm hanno chiesto, invece, l'assoluzione.