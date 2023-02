Visco indagato nell'inchiesta Mps

AGI - Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco è indagato a Brescia per false comunicazioni sociali nel fascicolo sulle presunte irregolarità nella gestione dell'inchiesta milanese su Monte dei Paschi in cui è indagato anche l'ex procuratore di Milano, Francesco Greco.

L'iscrizione viene definita un "atto dovuto" in seguito all'esposto presentato dal consulente di fondi Giuseppe Bivona, che rappresenta un gruppo di creditori della banca.

"Al Governatore non è stato notificato alcun atto. Valuteremo la veridicità delle affermazioni riportate nell'articolo". Così fonti della Banca d'Italia in merito alle indiscrezioni di stampa secondo cui il numero uno di Palazzo Koch, Ignazio Visco, sarebbe indagato a Brescia con l'ipotesi di reato di false comunicazioni sociali in un fascicolo collegato all'inchiesta condotta dalla procura di Milano sui conti del Monte dei Paschi di Siena.