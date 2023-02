In arrivo correnti umide, temperature in calo nei prossimi giorni

AGI - L'alta pressione domina ancora sul Mediterraneo centrale. Avremo condizioni meteo asciutte in Italia ma anche molte nuvole. Addensamenti più compatti e anche bassi al Nord e lungo i settori tirrenici. Correnti più umide interesseranno il Mediterraneo nel corso dei prossimi giorni portando qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali.

Con l'arrivo del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano una nuova possibile fase di intenso maltempo per l'Italia. L'evoluzione resta però molto incerta e sempre più probabile un coinvolgimento delle regioni centro-meridionali. Entro la fine di febbraio potrebbe anche arrivare aria più fredda con possibilità di neve a bassa quota ma ne riparleremo con i prossimi aggiornamenti.

Ecco le previsioni di oggi:

AL NORD - Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana e Triveneto; pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti e precipitazioni insistenti sulla Liguria.

AL CENTRO - Al mattino nubi basse su tutti i settori, deboli piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli del tutto coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni peninsulari, maggiori aperture tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino tempo asciutto ma con molte nubi, anche basse, su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi e neve sui rilievi oltre i 1700-1800 metri, invariato altrove.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile ma con nubi basse specie sulle regioni adriatiche, ampi spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte sui settori adriatici e nuvolosita' in transito sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.