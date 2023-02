Arriva una nuova ondata di maltempo

AGI - Inizio settimana con l'alta pressione che porta nebbie e nubi basse, possibile maltempo in arrivo entro il prossimo weekend. La settimana inizia con un promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centro-occidentale il quale rinnova ancora una volta condizioni meteo stabili su tutta l'Italia. Sole ma anche molte nuvole basse e nebbie nei prossimi giorni soprattutto al centro-nord. La situazione potrebbe cambiare nella seconda metà della settimana con un nucleo di aria fredda in discesa verso la Penisola Iberica e l'arrivo di correnti umide sull'Italia: gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che tra giovedì e venerdì indicano la possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali con neve sulle Alpi. Maggiore incertezza nel weekend con possibilità di un'intensa fase di maltempo che potrebbe portare anche neve a quote basse, da verificare comunque con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord: Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole basse e nebbie su coste e pianure sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con nebbie e nubi basse anche fitte.

Al centro: Foschie, banchi di nebbia e nubi basse possibili al mattino sulle regioni del Centro, specie settori tirrenici. Variabilità asciutta nel pomeriggio poi tra la sera e la notte tornano nebbie e nubi basse un po' ovunque.

Al sud e sulle isole: Tempo stabile sulle regioni del sud Italia dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con foschie o nubi basse specie sui settori costieri peninsulari. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al centro-sud e sulle isole maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani:

Al nord: Al mattino nubi basse lungo la pianura Padana e Triveneto; pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti e precipitazioni insistenti sulla Liguria.

Al centro: Al mattino nubi basse su tutti i settori, deboli piogge a nord della Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli del tutto coperti.

Al sud e sulle isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni peninsulari, maggiori aperture tra Calabria e isole maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.