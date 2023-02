Una madre uccide figlia e si lancia dalla finestra a Oristano

AGI - Dramma questo pomeriggio nella frazione di Silì. Una donna ha ucciso la figlia tredicenne, poi si è buttata dalla finestra. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elicottero del servizio 118. Le sue condizioni di salute sono molto gravi.

Chiara Carta, 13 anni appena, è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio. Sua madre, Monica Vinci, 52 anni, ha tentato di togliersi la vita per la disperazione. È stato l'ex marito della donna a trovare la figlia esanime, riversa a terra, in casa, in una pozza di sangue. L'uomo, un agente della polizia locale di Oristano, ha avvisato subito i soccorsi per la moglie, che si trova ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto le forze dell'ordine per avviare le indagini.