Ancora sole sull'Italia, la pioggia tornerà a fine mese

AGI - Vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico e Mediterraneo portando condizioni meteo decisamente stabili sull'Italia. Tanto sole ma non mancheranno anche nebbie e nubi basse in particolare al Nord e lungo le regioni tirreniche. Lato termico abbiamo ancora valori al di sopra delle medie del periodo di diversi gradi ma nel corso dei prossimi giorni questi tenderanno a calare leggermente. Permane la lunga assenza di pioggia in particolare al Nord e sui settori tirrenici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile sblocco nel corso della prossima settimana. Evoluzione che risulta ancora incerta data la distanza temporale ma aumentano le probabilità per il ritorno del maltempo entro la fine di febbraio.

Previsioni meteo per oggi

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, nuvolosità irregolare altrove ma sempre con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali ma con nuvolosità irregolare sui settori tirrenici, maggiori schiarite lungo il versante Adriatico. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al sud e sulle isole giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con ampie schiarite e qualche addensamento in transito. Temperature minime stabili o in rialzo, massime in calo specie sulle regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo per domani

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, nuvolosità irregolare altrove ma sempre con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali ma con nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite lungo il versante Adriatico.

Al pomeriggio che per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa tra Toscana e Umbria e maggiori schiarite altrove.

Al sud e sulle isole tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con disturbi nuvolosi su Sicilia e regioni tirreniche, ampie schiarite altrove. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.