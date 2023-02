Uccide il padre a coltellate e tenta il suicidio a Livorno

AGI - Omicidio nella notte a Livorno. Un uomo di 57 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio che poi ha chiamato i Carabinieri per costituirsi tentando anche di suicidarsi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il figlio - un giovane di 23 anni - intorno alle tre di notte ha ferito a morte il genitore nell'abitazione di via Paganini e poi ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi. Quando sono arrivati i soccorritori, per il padre non c'era più nulla da fare, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale dove si trova adesso piantonato dai carabinieri in stato di fermo.