Fritto di pesce in salsa di Nutella, è il 'Big Bang' di un ristorante delle Langhe 

AGI - Alzi la mano chi non si è mai consolato pescando dal barattolone un cucchiaio colmo della mitica Nutella. La passione per l'esclusiva crema di nocciole, dall'inconfondibile gusto e dalla ricetta segreta, è condivisa da milioni di persone, e il 5 febbraio tutti i fan di tutto il mondo si uniranno per celebrare il 'World Nutella Day', ritrovandosi sui social per condividere le loro ricette. La più originale già c'è: un ristorante di Piozzo nelle Langhe, ha scelto di accostare una salsa a base di Nutella a un croccante fritto di calamari e gamberi. Il piatto si chiama, non a caso, Big Bang e debutterà nel menu del ristorante proprio il 5 febbraio per soddisfare i palati più coraggiosi e orientati alla contaminazione.

“L’idea del Big Bang è nata al ristorante come una sfida un po’ provocatoria – spiega Bruno Picco, chef del Perlage – ovvero abbinare al fritto di calamari e gamberoni un prodotto iconico del nostro territorio, anche se percepito come lontano dalla cucina di qualità, la Nutella appunto, per omaggiarla e proporla sotto una luce diversa”.

Nato nel cuneese, terra con una straordinaria e radicata cultura culinaria, Bruno Picco ha passato buona parte della sua vita a cucinare all'estero, tra Nord America e America centrale per poi tornare a Piozzo con l’intento di sperimentare estrose commistioni tra tradizione locale e sapori esotici.

L’ispirazione per il Big Bang arriva dal Messico, dove Picco era solito preparare il pollo con il mole, una salsa a base di cioccolato, peperoncino e spezie locali. Per adattare la Nutella al fritto di pesce, sono stati sperimentati diversi ingredienti, fino ad arrivare alla versione definitiva con: pomodoro San Marzano, cipolla di Tropea, pane, aglio, peperoncino calabrese, chiodi di garofano, cannella, odori mediterranei, nocciole, cioccolato e, ovviamente, la Nutella. Il sapore di quest’ultima risulta molto intenso, ma privo della caratteristica dolcezza ed arricchito di retrogusti speziati che vanno ad esaltare il fritto.

“Abbiamo deciso di chiamare il piatto “Big Bang” – conclude Picco - perché è una collisione tra elementi apparentemente inaccostabili che generano un sapore nuovo, esplosivo, ma armonioso”.

Il World Nutella Day è nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, ed è subito diventato un fenomeno globale. Nata nel 1964, in pieno boom economico, e diventata rapidamente uno dei simboli gastronomici italiani, la Nutella - marchio commerciale della Ferrero - viene venduta oggi in 59 paesi.