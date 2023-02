Tajani: "Rischio proteste davanti alle nostre sedi a Caracas"

AGI - "Il nostro console generale a Caracas ci ha riferito che un ex deputato di Maduro ha esortato a protestare davanti alle nostre sedi" diplomatiche in Venezuela per perorare la causa di Cospito. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della registrazione del programma 'Casa Italia' che andrà in onda domani su Rai Italia.

"Non è un bel segnale, ma un messaggio negativo contro lo Stato italiano. Si tratta di un ex parlamentare chavista che ora fa il conduttore radiofonico e questo messaggio certamente non fa bene alla stabilità, perché è un messaggio negativo a sostegno di una persona che è detenuta per reati di terrorismo", ha aggiunto il ministro a margine della registrazione.