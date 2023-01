Si risveglia lo Stromboli: esplosioni e nube di cenere 

AGI - Si fa nuovamente sentire lo Stromboli. Secondo quanto comunicato dall'Osservatorio etneo dell'Ingv. Poco dopo le 10 di questa mattina si è verificata una sequenza esplosiva di intensità maggiore dell'ordinario dall'area craterica centro-meridionale.

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2023-01-30 09:38:49(UTC) - STROMBOLI.

L'INGV-Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 09:08 UTC si è verificata una sequenza esplosiva di intensità maggiore dell'ordinario dall'area craterica centro-meridionale.

Materiale è stato lanciato per centinaia di metri di altezza, finendo sulla terrazza craterica e sulla parte alta della Sciara del fuoco. L'esplosione ha, inoltre, prodotto una nube di cenere che i venti in quota hanno rapidamente disperso in direzione sud.

© Ingv-Oe Catania

L'attività dello Stromboli



Alle 10.07 è stato registrato un segnale sismico legato a una esplosione di maggiore intensità della durata di circa 3 minuti. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico, in concomitanza di tale fenomenologia, ha subito un incremento sino a valori alti.