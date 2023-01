"Pericoloso calo del potassio", parla il medico di Cospito

AGI - L'organismo di Alfredo Cospito, gravato dallo sciopero della fame che porta avanti da mesi, sta soffrendo di un pericoloso calo del potassio. A lanciare l'allarme è il suo medico di fiducia, Angelica Milia, che all'AGI spiega come l'anarchico, detenuto per reati di terrorismo, sia stato sottoposto a una terapia per reintegrare i sali, il cui deficit "potrebbe causare aritmie cardiache".

La terapia è stata concordata tra Milia e i sanitari del penitenziario di Sassari, dove Cospito è recluso.