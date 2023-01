In italia l'andamento dei contagi da Covid è "del tutto positivo"

AGI - Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un video a commento dei dati settimanali, dipinge un quadro positivo dell'andamento dei contagi da Covid-19 nel nostro Paese

"Continua a scendere anche questa settimana il tasso di incidenza, a 88 per centomila. Anche l'Rt mostra una tendenza seppur lieve alla dominuzione, siamo a 0,89 quindi ben al di sotto della soglia epidemica", spiega Rezza, "i tassi di occupazione dei posti letto in Area medica e in terapia intensiva sono rispettivamente al 7,9% e al 2,3%: c'è una decisa diminuzione dell'occupazione di posti letto, non c'è alcuna congestione delle strutture sanitarie". "La situazione sembra avere un andamento del tutto positivo, mostrando una diminuzione di tutti gli indicatori", ha aggiunto il funzionario