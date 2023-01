AGI - Un ragazzo autistico è stato bullizzato su un autobus della 'Tour Baire', il cui titolare ha denunciato l'episodio su Fb. "Noi non possiamo accettare che dentro i nostri mezzi vengano lanciati oggetti e cicche di sigarette o che vengano insultati o derisi ragazzi più 'deboli'", ha avvertito Matteo Baire, che è anche presidente regionale dell'Anav, l'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, in un post sulla pagina aziendale. "A loro, vittime di insopportabili attacchi verbali e gesti incivili vogliamo dire: sieti gli unici ad avere il diritto di viaggiare con noi".

"Ai genitori di questi bulli invece, che anche con questo post ancora una volta verranno messi a conoscenza di quel che sta accadendo su alcune corse extraurbane", ha aggiunto Baire che stamane è stato ricevuto dall'assessore regionale ai Trasporti, "vogliamo chiedere aiuto, perchè è solo insegnando la civiltà e cercando di capire i comportamenti dei propri figli che si può costruire una società migliore".

"Invitiamo tutti coloro che sugli autobus assistono a episodi di violenza fisica, verbale e di tutto ciò che è riconducibile al bullismo", ha esortato l'assessore Antonio Moro, "ad avvisare il personale dei mezzi o a rivolgersi alle forze dell'ordine".

"Il bullismo è un fenomeno grave, da sradicare e combattere in ogni modo", ha aggiunto Moro, a margine dell'incontro al quale ha partecipato anche il sindaco di Capoterra (Cagliari), Beniamino Garau, "e la denuncia del presidente Baire è un segnale importante in questa direzione e un esempio da seguire per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto e per tutelare le persone più fragili, vittime di teppisti che troppo spesso agiscono indisturbati e che invece devono essere individuati e puniti".