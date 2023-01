Scontri tra ultrà, Piantedosi: “In arrivo altri provvedimenti”

AGI - In arrivo altri provvedimenti dopo gli scontri tra tifoserie del Napoli e della Roma sull'Autostrada del Sole.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, garantisce il massimo impegno per risalire ai responsabili dei tafferugli tra ultrà che domenica scorsa hanno bloccato la principale arteria autostradale italiana.

“Ci sono stati già 4 arresti. Sono pochi perché l'arresto in flagranza differita - spiega il titolare del Viminale ospite della trasmissione “L’aria che tira” su La 7 - è consentito in un tempo limitato, ma ci sono identificazioni in corso ed io prendo l'impegno che ci saranno decine di provvedimenti individuali: oltre a procedimenti penali, ci sono anche Daspo ed altri provvedimenti amministrativi".