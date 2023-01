Cade dal primo piano, ricoverato bambino di due anni a Bologna

AGI - Un bimbo due anni è caduto attorno alle 11.30 dal primo piano di un'abitazione di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. La dinamica di quanto accaduto è ancora in via di ricostruzione. Il piccolo, che è rimasto sempre cosciente nonostante il volo di tre metri, è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto anche i carabinieri di Faenza.