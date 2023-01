In arrivo aria fredda e temperature in calo

AGI - Circolazione depressionaria in azione tra Italia e Balcani con aria fredda che spazza tutta la Penisola portando un generale calo delle temperature. Valori che saranno comunque in linea con le medie del periodo o al più poco al di sotto. Nel corso della settimana tempo più asciutto salvo un rapido passaggio instabile atteso nella giornata di giovedì, coinvolte soprattutto le regioni del Centro-Sud con un po' di neve lungo l'Appennino.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece una fase decisamente più stabile in vista del weekend di metà mese. L'alta pressione dovrebbe infatti rimontare sul Mediterraneo ma la sua presenza potrebbe non essere duratura.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, residue nevicate sulle Alpi di confine dai 400 metri. Al pomeriggio tempo stabile con cieli velati sulle regioni di nord-ovest; in serata non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con tempo del tutto asciutto.

Al Centro

Al mattino residue nevicate sull'Appennino Abruzzese dai 5-600 metri; variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Maltempo diffuso al mattino con piogge sparse sulle regioni peninsulari; neve in Appennino dai 600-1000 metri, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; neve sopra i 1100 metri. In serata residue precipitazioni concentrate su Puglia e Basilicata; variabilita' asciutta altrove. Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con locali nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri. Tra la serata e la notte peggiora al Nord-Est e sull'Emilia Romagna con piogge sparse e neve su Alpi e Appennini rispettivamente oltre i 900-1200 metri e oltre i 1400 metri.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata nuvolosita' in aumento con locali piogge sulla Toscana. Peggiora nella notte con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino fino a quote medie.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo piu' soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosita' in transito sulla Sardegna ma con tempo per lo piu' asciutto. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole.