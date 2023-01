Convalidato il fermo della minore accusata di aver ucciso la madre a Bagheria

AGI - Il gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi, sciogliendo la riserva, ha convalidato il fermo della minore accusata di avere ucciso la madre, Teresa Spanò. 55 anni, insegnante, la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorso a Bagheria (Palermo).

L'udienza di convalida si è svolta questa mattina. Era presente in aula la diciassettenne che è stata ascoltata dal gip. La ragazza ha risposto alle domande della giudice, confermando la confessione resa anche alla procuratrice capo, Claudia Caramanna, che aveva emesso il fermo per omicidio volontario. La gip, accogliendo la richiesta dell'accusa, rappresentata dalla procuratrice dei minori, ha inoltre disposto la collocazione della ragazza in una comunità protetta.