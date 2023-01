La Guardia Costiera ha soccorso altri 230 migranti in Calabria  

AGI - La guardia costiera ha soccorso e accompagnato nel porto di Roccella Jonica, poco prima dell'alba, 153 migranti di varia nazionalità. I profughi facevano parte di un gruppo più numeroso di 700 persone che navigavano su un peschereccio individuato ieri al largo di Siracusa. In un secondo intervento, sono state soccorse 77 persone al largo di Roccella Jonica, tra cui numerose donne, minori e bambini piccoli.

Dopo le operazioni di sbarco, i migranti sono stati momentaneamente alloggiati nella tensostruttura gestita dalla Croce Rossa, dalla Protezione civile e da un gruppo di operatori di 'Medici senza Frontiere'.

Novità anche per quanto riguarda la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, che arriverà a Taranto domani mattina dove sbarcheranno gli 85 migranti a bordo (41 tratti in salvo nel corso di un salvataggio e 44 nel successivo trasbordo da un mercantile). Entrambe le operazioni sono state fatte su richiesta dell'Imrcc. Il team di Msf, informa la ong, a bordo sta fornendo la documentazione dell'Unhcr per fare domanda d'asilo.

Notte di sbarchi anche a Lampedusa

Sull'isola dove sono approdati, a bordo di cinque piccoli natanti, 198 migranti. Si aggiungono ai 254 sbarcati ieri a bordo di sei imbarcazioni. A soccorrere gli ultimi arrivati sono stati gli uomini di Guardia di finanza e Guardia costiera.

Sulle barche, che risultano tutte salpate da Sfax, in Tunisia, c'erano, rispettivamente, 31 persone (fra cui 12 donne e 3 minori) provenienti da Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali; 42 (12 donne e 3 minori) originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana; 54 (7 donne e 1 minore) liberiani e pakistani; 27 (5 donne) e 44 (13 donne e 6 minori) di altre nazionalita'. Si aggiungono ai 254 sbarcati ieri a bordo di sei imbarcazioni.